1850’li yıllarda ABD-Meksika Savaşı bittikten sonra Amerikan ordusu dayanıklılığı sebebiyle develerin kullanıldığı bir tabur kurmak ister.

Osmanlı Padişahı Abdülmecit’in de hediye ettiği 2 deve ile birlikte yaklaşık 40 deve İzmir’den ABD’ye yola çıkar. Hacı Ali de o develere çoban olarak, dilini kültürünü bilmediği topraklara gider.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Gidiş o gidiş, Hacı Ali oraya yerleşir, Arizona’da evlenir ve bölgede bir kahramana dönüşür, adına şiirler, şarkılar yazılır.

Hacı Ali’nin ölümünden yıllar sonra 1935 yılında mezarının olduğu bu noktaya bir anıt yapılır.

"Türkleri burada görmekten mutluluk duyarız"

Hacı Ali ile özdeşleşen Quartzsite kasabasının ona vefası, aradan çok uzun zaman geçse de bitmedi.

Öyle ki Hacı Ali’nin eşyaları bir müzede sergileniyor. Müze yetkilisinin ise Türkiye'ye bir çağrısı var.

"Türkleri burada görmekten mutluluk duyarız onları buraya davet ediyorum. Sizlerin vereceği farklı bilgiler o’nu daha iyi tanımamızı sağlayacaktır. Biz burada bu kasabada yaşayanlar olarak çocuklarımıza gençlerimize Hacı Ali’yi bu değerimizi anlatmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Her sene Haci Ali anısına yürüyüş düzenleniyor

Arizona’da Hacı Ali’ye olan ilgi, her sene Ocak Ayı’nda yapılan yürüyüş ve etkinliklerle doruğa çıkıyor.

Yürüyüş bu sene 8 Ocak’ta yapıldı. Hacı Ali’nin ABD’ye gelmesine vesile olan develer de yürüyüşün en önemli figürlerinden biri oldu.

Bu yıl ki yürüyüşe de yüzlerce kişi katıldı. Başta çocuklar olmak üzere bir çok kişinin develerle fotoğraf çektirdiği etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Haber: Ali Artmaz

