Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de günlük vaka sayısı 20 binin üstünde
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de son 24 saatte 21 bin 501 kişide koronavirüs tespit edildi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 501 kişide COVID-19 tespit edildi, ağır hasta sayısı da 222'ye yükseldi.
Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 269'a ulaştı.
Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, ordu içinde COVID-19'a yakalanan personel sayısı 5 bin 187'ye yükseldi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayıldığı son dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının COVID-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.
Etiketler: İsrail Koronavirüs
Sıradaki Haber
Hollanda'da 299 gün sonra hükümet kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz