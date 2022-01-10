Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuk öldü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Lal Pur ilçesinde havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, Lal Pur ilçesinin Biganagan köyünde bir eskicinin havan mermisiyle oynarken patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 4 çocuğun da yaralandığını kaydetti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, patlama okulun yakınında gerçekleşti.
Daha önce de ülkenin farklı bölgelerinde benzer olaylar yaşanmış ve onlarca çocuğun ölümüne neden olmuştu.
Ülkede hala savaş döneminden kalma patlamamış havan mermileri ve bombalar bulunuyor.
Etiketler: Afganistan
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