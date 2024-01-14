İzlanda’da yanardağ patladı

İzlanda’nın güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından bugün yeni bir patlama meydana geldi.

Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü.

Sivil Savunma Teşkilatı, durumu ve patlamanın yaşandığı yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay yine Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patlayarak lav ve kül püskürtmüştü.

Kasabadaki 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilmiş, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Dünya’daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktadır. İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunmaktadır.