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Dünya
AA 14.01.2024 07:20

ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi

Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD'lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'in Gazze'deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.

Gazze'deki insani dramın son bulması için sloganlar atan Filistin yanlısı Amerikalılar ayrıca, İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması talebinde bulundu.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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