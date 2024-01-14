Bosna Hersekli soykırım tanığı: Srebrenitsa için sağlanamayan adaleti Gazze için istedi

Kada Hotiç. O bir şehit annesi, Srebrenitsa'da işlenen soykırım suçunun en yakın tanığı.

Ailesindeki tüm erkekler Sırplar tarafından katledilen Kada teyze eşi ve oğlu dahil 56 yakınını soykırıma kurban verdi.

79 yıla sığdırdığı ömrünün çoğunu yakınları için verdiği hukuk mücadelesine adadı.

Kada Hotiç, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı.

Bugün Filistin'de yaşananlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan soykırım tanığı Kada teyze, çeyrek asır önce Srebrenitsa için sağlamayan adaletin bugün Gazze için bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti.

TRT Haber'e konuşan Kada Hotiç, İsrail'in işlediği soykırımın savaş suçu kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Lahey'deki mahkemenin soykırımın ne olduğunu bildiğini söyleyen Hotiç, "Adalet istiyorsak Filistin'de işlenen savaş suçu soykırım olarak kabul edilmelidir" dedi.

Kada Hotiç, Uluslararası Adalet Divanına da seslendi:

"Srebrenitsa soykırım tanığı olarak adalet divanının yargıçlarına sesleniyorum. Savaş suçlarını ve savaş suçlularını yargılayın. Dünyada bir savaş varsa insan olan herkes bunu hisseder."

Adalet için çeyrek asırdan fazladır hukuk mücadelesi veren Kada teyze, Filistinli soykırım tanıklarının adalet mücadelesindeki önemine dikkati çekti:

"Acılı insanların haklarını savunması lazım. Tüm Filistinliler adalet için bir araya gelmelidir. Haklarını kendileri savunmalıdır."

Srebrenitsa şehit anneleriyle birlikte dernek yöneten Kada Hotiç, işlenen savaş suçlarının duyurulması konusunda önemli çalışmalara imza attı.