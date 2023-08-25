İtalya'nın Lampedusa Adası'na 24 saatte 1232 düzensiz göçmen ulaştı

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası konumundaki Lampedusa Adası'na düzensiz göçmen gelişleri sürüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gün içinde kendi imkanlarıyla Ada'ya ulaşan ya da İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Ada'ya getirilen düzensiz göçmen sayısı 1232 oldu. Böylece, Ada'da kapasitesi sınırlı göçmen karşılama merkezindeki göçmen sayısı 2500'ü geçti.

Lampedusa'ya ulaşan son göçmen teknelerinin genellikle Tunus'tan hareket ettikleri aktarıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bugüne dek denizden İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 107 bin 530 oldu. Geçen yılın aynı dönemde ise bu sayı 52 bin 954 idi.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Katolik topluluklarından "Comunione e Liberazione"nin "Rimini Buluşmaları" isimli yıllık konferansının kapanışında yaptığı konuşmada, göçle mücadeleye yönelik politikalarda farklı yollar izlenmesi gerektiğini söyledi.

Mattarella, göç konusuna Avrupa Birliği’nin (AB) somut ve daimi taahhütle yaklaşması ve göçün menşe ülkelerine destekte bulunması çağrısı yaptı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.