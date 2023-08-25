Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2023 22:15

DSÖ: Dünya genelinde 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü görüldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 90 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DSÖ: Dünya genelinde 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü görüldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, 2 hafta önce COVID-19'un uzun vadeli yönetimine ilişkin kalıcı tavsiyeler yayımladıklarını ve bu virüsün küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini söyledi.

DSÖ'nün COVID-19'a ilişkin verilere ulaşma imkanının azaldığını dile getiren Ghebreyesus, bazı ülkelerde salgından dolayı hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul ve ölümlerle ilişkin raporların arttığını ifade etti.

Ghebreyesus, COVID-19'un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının riskini değerlendirebilmek için ülkelerden gelecek raporların önemine işaret ederek, "Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli COVID-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz." dedi.

"156 ölüm rapor edildi"

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili son duruma ilişkin de bilgi veren Ghebreyesus, "Şu ana kadar DSÖ'ye 114 ülkeden 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası ve bununla bağlantılı 156 ölüm rapor edildi. Ancak bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu biliyoruz." dedi.

Özellikle Asya'da vaka sayısında son 2 ayda büyük artış olduğunu belirten Ghebreyesus, Afrika'dan da düzenli olarak vaka bildirimi almaya devam ettiklerini söyledi.

Ghebreyesus, "COVID-19'da yaptığım gibi ülkelerin uzun vadede maymun çiçeği virüsünü yönetmelerini destekleyecek ve kalıcı öneriler konusunda bana tavsiyede bulunacak bir inceleme komitesi oluşturdum." diye konuştu.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic de "Geçen yıl Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yıl da çok sıcak bir yaz dönemi yaşadık. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirdi? Elinizde buna ilişkin veri var mı?" sorusuna, "Buna ilişkin veriler henüz elimizde yok. Bu yılki verilere ulaşmak için henüz erken." yanıtını verdi.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Maymun Çiçeği
Sıradaki Haber
Milano'da 260 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 8 gözaltı
23:33
British Museum'un müdürü kaybolan ve çalınan eserler nedeniyle istifa etti
23:42
BDDK'dan konut kredisi kararı
22:57
Bakan Fidan Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle görüştü
22:59
Panama Kanalı'nda kuraklık: Gemi geçiş sınırlaması bir yıl uzatıldı
22:54
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ