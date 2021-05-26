İsrail’in Filistin’deki zulmüne dünyanın pek çok noktasında farklı şekillerde tepki gösteriliyor.

İtalya’daki işçiler de bu zulme ses yükseltenlerden oldu.

Ravenna Limanı işçilerinin bağlı bulunduğu sendikalar, İtalya üzerinden İsrail’e silah taşınmasını önlemek için greve gitme kararı aldı.

Şirket, kargoyu taşımaktan vazgeçti



3 Haziran'da Ravenna Limanı'na yanaşacak ve rotası İsrail'in Aşdod Limanı olan gemiyle silah taşınma olasılığı, İtalyan işçileri harekete geçirdi.



İşçiler gemiye yükleme yapmamak için greve gitti ve bu kararlı duruşları sonuç verdi.



Geminin sahibi olan şirket, kargoyu taşımaktan vazgeçti. Amacına ulaşan İtalyan işçiler greve son verdi.

İtalyan sendikalar: Suç ortağı olmayı reddettiler



Sendikalardan, konuya ilişkin açıklama geldi: "İşçiler ahlaki sorumluluk hissettiler ve bu trajik çatışmada suç ortağı olmayı reddettiler"



İtalyan liman işçileri daha önce de İsrail’e silah götüren gemiye yükleme yapmayı reddetmiş, Filistin’e destek yürüyüşlerine katılmıştı.