Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya’nın Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı. Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel saatle sabah 06.00 sularında, 662 tonluk "Amur" isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9,7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi çarpıştı.
Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.
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