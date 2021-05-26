Gazze, İsrail'in 11 gün süren saldırılarında büyük yıkıma uğradı. Evler, dükkanlar yerle bir oldu. Filistinliler, yaşadıkları acılara rağmen umutlarını kaybetmemeye, hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Onlardan biri de Haşim el-Caruşe... Filistinli berberin, İsrail bombardımanında dükkanı yıkıldı.

Ama o pes etmedi. Şimdi berber salonunun enkazı üzerinde müşterilerine hizmet veriyor.

“11 yıllık birikimimi yıktılar…”

Dükkanının enkaz olmadan önce 4 aileyi geçindirdiğini söyleyen Haşim el-Caruşe, “Şimdi gördüğünüz gibi enkaz oldu. İşgalci birlikler, 11 yıllık birikimimi yıktı. Enkazın üzerinde berberliğe devam ediyorum" diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e son saldırılarında 60'tan fazlası çocuk 283 Filistinli şehit oldu. İki bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü.

525 işletme de yıkıldı ya da zarara uğradı.



