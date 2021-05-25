Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de şehit sayısı 254'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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