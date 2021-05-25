ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'u anma programının yapılacağı alanda bir anda silah sesleri duyuldu.

Muhabir yayına ara verdi

O sırada canlı yayında olan bir muhabir, yayına ara vermek zorunda kaldı. Haber merkezindeki spiker ise görüntüler sonrası büyük şok yaşadı.

Silahlı saldırıya canlı yayında yakalanan sadece o muhabir değildi. Başka bir kanalın rejisi saldırı anında farklı görüntüler vererek o anların izleyiciye ulaşmasını engellese de silah sesleri yayına yansıdı. Muhabire bağlanan spikerin gergin ifadesi yaşanan şoku anlatıyordu.

Bir kişi yaralandı

Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda bir kişi yaralandı. Akıllarda muhabirin silah sesleri sonrası yayını bırakmak zorunda oluşu kaldı.

Haber: Ali Artmaz