Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'in Gazze'deki sağlık kuruluşunu vurduğu anlar kamerada
İsrail'in Gazze'deki bir sağlık kuruluşunu hedef aldığı saldırıya dair yeni görüntü ortaya çıktı. Bir doktorun patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku hiçe saydığı bir kez daha kanıtlandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerinin yapıldığı merkezi laboratuvarın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
Patlayan bombaların etkisiyle merkezde bulunanların sağa sola kaçıştığı ve toz bulutlarının yükseldiği görüldü. Bir doktorun patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
Merkezde saldırı sonrası çekilen görüntülerde ise bombaların verdiği zararın boyutu daha net anlaşıldı. Görüntülerle, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığı bir kez daha ispatlandı.
Tel Aviv'in 11 gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olmasıyla, şehit sayısı 254'e yükseldi.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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