Filistin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerinin yapıldığı merkezi laboratuvarın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Patlayan bombaların etkisiyle merkezde bulunanların sağa sola kaçıştığı ve toz bulutlarının yükseldiği görüldü. Bir doktorun patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Merkezde saldırı sonrası çekilen görüntülerde ise bombaların verdiği zararın boyutu daha net anlaşıldı. Görüntülerle, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığı bir kez daha ispatlandı.

Tel Aviv'in 11 gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olmasıyla, şehit sayısı 254'e yükseldi.