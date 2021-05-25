Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Başkentteki Tahrir Meydanı’ndan Yeşil Bölge’ye geçmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
Saldırı sonrasında çıkan arbede sırasında hem göstericiler hem de güvenlik güçleri arasında yaralılar olduğu görüldü.
Iraklı göstericiler, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlere yönelik suikast eylemlerine karşı hükümeti protesto ediyor.
Etiketler: Irak
Sıradaki Haber
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz