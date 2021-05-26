Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın geçen ay bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatıldı.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun Bulgaristan tarafının "nedensiz" kararına karşı atılan bir adım olduğu belirtildi.

Bulgaristan, patlamalardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, 28 Nisan'da ülkede son 10 yılda farklı askeri mühimmat depolarında meydana gelen 4 ayrı patlamanın Rusya Askeri İstihbarat (GRU) subaylarınca organize edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 29 Nisan'da Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.