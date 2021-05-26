Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Volkan Bozkır, Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı olan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti. Volkan Bozkır, yaşadıkları zulmü Arakanlıların ağzından dinledi.
Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Bangladeş'te resmi temaslarda bulundu.
Bozkır, Cox's Bazar şehrine gitti ve buraya sığınmacı olarak gelen Arakanlı Müslümanların kampını ziyaret etti.
[Fotoğraf: AA]
Volkan Bozkır, "Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçanların yaşadıklarını kendilerinden dinledim" sözleriyle ziyaretinin ayrıntılarını anlattı.
Bozkır, kamptakilerin ihtiyacını karşılayan Türk Sahra Hastanesi'nde de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Arakan Müslümanları Birleşmiş Milletler Volkan Bozkır
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