Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Bangladeş'te resmi temaslarda bulundu.

Bozkır, Cox's Bazar şehrine gitti ve buraya sığınmacı olarak gelen Arakanlı Müslümanların kampını ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Volkan Bozkır, "Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçanların yaşadıklarını kendilerinden dinledim" sözleriyle ziyaretinin ayrıntılarını anlattı.

Bozkır, kamptakilerin ihtiyacını karşılayan Türk Sahra Hastanesi'nde de çalışmalar hakkında bilgi aldı.