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Dünya
AA 08.01.2025 17:24

İtalyan Alpleri'nde kaybolan 2 dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı

İtalyan Alpleri'nde 1 Ocak'tan beri haber alınamayan 2 İngiliz dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı.

İtalyan Alpleri'nde kaybolan 2 dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı
[Fotograf: Reuters]

İtalya'nın Alpler Kurtarma Servisi, Trento yakınlarındaki Adamello Dağları'nda yolculuğa çıkan ve 1 Ocak'tan beri haber alınamayan İngiliz dağcılar Aziz Ziriat ve Sam Harris'e ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, telefon kayıtları kullanılarak dağcılardan birinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Diğer dağcı için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, çalışmaların olumsuz hava koşulları sebebiyle zorlaştığı da kaydedildi.

Ekiplerin bulduğu cesedin hangi dağcıya ait olduğu henüz tespit edilemedi.

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