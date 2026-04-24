Dünya
AA 24.04.2026 06:51

İtalya'dan Dünya Kupası teklifine ret: Mümkün de değil uygun da değil

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'nda İran'ın yerini alması yönündeki öneriyi "uygun değil" diyerek geri çevirdi.

İtalya'nın bu yaz düzenlenecek turnuvaya son dakika dahil edileceği yönündeki iddialara kapıyı kapatan Abodi, futbolun en büyük sahnesinde liyakatin esas olduğunu vurguladı.

Trump'ın elçisinden tartışmalı öneri

Geçtiğimiz ay play-off turunda Bosna-Hersek'e elenerek büyük bir şok yaşayan İtalya için teklif, Donald Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli'den gelmişti.

Zampolli, dört dünya şampiyonluğu bulunan İtalya'nın, ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'ın yerine turnuvaya dahil edilmesini önermiş ve İtalya'nın "tarihsel başarısının bunu haklı çıkardığını" savunmuştu.

Ancak Bakan Abodi, "Bu teklif her şeyden önce mümkün değil, ikinci olarak ise uygun değil. Hangisi daha önce gelir bilemiyorum ama elemeler sahada kazanılır" diyerek teklife karşı çıktı.

İran'ın durumu belirsizliğini koruyor

İran'ın turnuvaya katılımı spekülasyon konusu olmaya devam ediyor.

İran'ın grup maçlarını ev sahiplerinden Meksika'ya taşıma fikri gündeme gelse de bu seçenek şu an için uygulanabilir görünmüyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İran'ın turnuvada yer alacağını yinelemişti.

İran'ın çekilmesi durumunda dahi, yerine İtalya'nın değil, elenen en yüksek puanlı Asya ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil edilmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

İtalyan futbolunda kriz derinleşiyor

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşayan İtalya'da futbol dünyası büyük bir değişimden geçiyor.

Bu ay içinde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ve Milli Takım Teknik Direktörü Gennaro Gattuso görevlerinden istifa etti.

ABD Dünya Kupası İran İtalya
SON HABERLER
Çin, Ay'da iki yeni mineral keşfetti
Yapay zeka, milyarder sayısını hızla artıracak
Fransa ve Polonya'dan Rusya'ya karşı nükleer tatbikat hazırlığı
Okul güvenliğinde yeni yaklaşım: Fiziki duvarlardan "psikososyal kalkanlara"
Toplumsal huzur için "ruhsatsız silaha sıfır tolerans"
Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran kilidi: Petrol fiyatları 106 doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
