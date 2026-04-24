İtalya'dan Dünya Kupası teklifine ret: Mümkün de değil uygun da değil

İtalya'nın bu yaz düzenlenecek turnuvaya son dakika dahil edileceği yönündeki iddialara kapıyı kapatan Abodi, futbolun en büyük sahnesinde liyakatin esas olduğunu vurguladı.

Trump'ın elçisinden tartışmalı öneri

Geçtiğimiz ay play-off turunda Bosna-Hersek'e elenerek büyük bir şok yaşayan İtalya için teklif, Donald Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli'den gelmişti.

Zampolli, dört dünya şampiyonluğu bulunan İtalya'nın, ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'ın yerine turnuvaya dahil edilmesini önermiş ve İtalya'nın "tarihsel başarısının bunu haklı çıkardığını" savunmuştu.

Ancak Bakan Abodi, "Bu teklif her şeyden önce mümkün değil, ikinci olarak ise uygun değil. Hangisi daha önce gelir bilemiyorum ama elemeler sahada kazanılır" diyerek teklife karşı çıktı.

İran'ın durumu belirsizliğini koruyor

İran'ın turnuvaya katılımı spekülasyon konusu olmaya devam ediyor.

İran'ın grup maçlarını ev sahiplerinden Meksika'ya taşıma fikri gündeme gelse de bu seçenek şu an için uygulanabilir görünmüyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İran'ın turnuvada yer alacağını yinelemişti.

İran'ın çekilmesi durumunda dahi, yerine İtalya'nın değil, elenen en yüksek puanlı Asya ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil edilmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

İtalyan futbolunda kriz derinleşiyor

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşayan İtalya'da futbol dünyası büyük bir değişimden geçiyor.

Bu ay içinde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ve Milli Takım Teknik Direktörü Gennaro Gattuso görevlerinden istifa etti.