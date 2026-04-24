Dünya Kupası finali için dudak uçuklatan bilet fiyatları: 2 milyon doları aştı

FIFA, bilet takas ve satış platformundaki fiyatları kendisi belirlemese de her satıştan hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 oranında işlem ücreti alıyor.

Bu durum, 2,3 milyon dolara bir bilet satılması halinde FIFA'nın tek bir bilet üzerinden 690 bin dolar kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.

Platformda final için diğer bilet fiyatları da dikkat çekiyor; kale arkası alt kat biletleri 207 bin dolar, en üst katın son sırasındaki koltuklar ise 138 bin dolardan listeleniyor. Final için perşembe günü itibarıyla en ucuz bilet fiyatı ise 10 bin 923 dolar olarak kaydedildi.

Piyasa düzenlemesi kararı fiyatları uçurdu

Geçmiş Dünya Kupası turnuvalarında bilet satış fiyatlarına tavan sınır getiren FIFA, 2026 turnuvası için bu kuralı uygulamama kararı aldı.

ABD ve Kanada'daki serbest ikincil piyasa koşullarını gerekçe gösteren federasyon, fiyat sınırının karaborsacıları StubHub gibi üçüncü taraf sitelere yönlendireceğini iddia ederek bu yola başvurduğunu savundu.

2022 Dünya Kupası'nda yüzde 5 olan işlem ücretleri de bu turnuvada her iki taraf için yüzde 15'e çıkarıldı.

Turnuva genelinde bilet durumu

Final biletlerinin yanı sıra yarı finaller ve grup maçları için de yüksek fiyatlar görüldü. 14 Temmuz'da Teksas'ta oynanacak yarı finalin biletleri 11 bin 130 dolardan, 15 Temmuz'daki Atlanta yarı finali ise 9 bin 660 dolardan satışa sunuldu.

Türkiye'nin 25 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacağı grup aşaması final maçı için biletlerin ise 1345 ile 2 bin 970 dolar arasında değişen fiyatlarla listelendiği bildirildi.