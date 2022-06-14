Ülkede 8,8 milyonu seçmeni ilgilendiren kısmi yerel seçimlerde resmi sonuçların gelmesiyle, 2023'te yapılacak genel seçimler öncesinde İtalyan siyasetinde partilerin durumu da belli olmaya başladı.

Kısmi yerel seçimlerde, Cenova, Palermo ve L'Aquila gibi bazı büyük kentlerde merkez sağ ittifakın adayları, seçimi ikinci tura kalmadan ilk turda yüzde 50'nin üstünde oy alarak kazandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 26 büyük kentten 9'unu merkez sağ ittifak kazandı, 4'ünü ise merkez sol ittifak aldı. Diğer 13 kentte ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılacak.

İtalyan basınına göre, bu seçimlerin en dikkati çeken sonucu ise 2018'deki genel seçimlerin galibi olan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) ve sağ ittifak içinde yer alan Matteo Salvini liderliğinde Lig Partisindeki oy kaybının devam etmesi oldu.