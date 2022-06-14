İşgal altındaki Batı Şeria’yı ziyaret eden Von der Leyen, Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Von der Leyen, AB’nin yıllık yaklaşık 600 milyon euro destek ile "Filistin’in en büyük bağışçısı olduğunu" ifade etti.

Von der Leyen, "AB'nin Filistinliler için tahsis ettiği 2021 fonlarının şimdi hızla Filistin'e dağıtılabileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu önemli, çünkü, AB fonları insanları, özellikle de en dezavantajlı olanları destekliyor ve ekonomik fırsatlar için doğru koşulların yaratılmasına yardımcı oluyor." dedi.

AB tarafından 2021 ve bu yılın ilk yarısı için Filistinlilere tahsis edilen, özellikle kamu çalışanlarının maaşlarını destekleyen fonlar askıya alınmıştı. Filistin'deki Avrupa Birliği ofisine göre bu, AB bloku içindeki düzenlemelerden kaynaklanmıştı.

ABD de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2017'den itibaren Filistin bütçesine yönelik hibeleri askıya almış, bunun ardından 2020'nin ilk yarısından Aralık 2021'e kadar Arap ülkelerinden gelen hibelerde de büyük düşüş yaşanmıştı.

İsrail ve Filistin ziyareti kapsamında dün Batı Kudüs’te temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanan Rus gazına alternatif olarak özellikle Mısır ve İsrail'den doğal gaz tedariki arayışı için bölgede ziyaretler düzenliyor.