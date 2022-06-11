Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'daki helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre İtalya'daki helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
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