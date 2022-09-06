Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İtalya'da yüksek elektrik faturasına mumlu çözüm
[Fotograf: İHA]
İtalya’da bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı.
Restoran, elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi.
Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.
Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti.
Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.
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