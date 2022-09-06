Muson yağmurlarının ardından birçok bölgede sellerle boğuşan Pakistan'da, Sindh eyaletindeki Manchar Gölü'nün tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Caferabad ve Bubak ilçelerine suyun akışı sağlanmaya çalışıldı ancak tüm çabalara rağmen göldeki su, istenilen seviyeye düşürülemedi.

Gölün, yüksek nüfuslu çevre şehirler için tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren bölge bakanlarından Jam Khan Shoro, suyun tahliyesi için tekrar bir deneme yapılıp yapılmayacağına dair detay paylaşmadı.

Pakistan'da yetkililerin ve yardım kuruluşlarının verdiği bilgilere göre en az 33 milyon kişi sellerden etkilendi.

Haziran ortasından bu pazartesiye kadar 1325 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.