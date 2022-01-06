İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 138 bin 310 testte 219 bin 441 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 975 bin 465'e ulaştığı ülkede aktif hasta sayısı 1 milyon 593 bin 579'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1467'ye çıktı.

Yüzde 86,1'in aşıları tamamlandı

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198 artarak 138 bin 474'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 46 bin 770 artışla 5 milyon 243 bin 412'ye ulaştı.

Ülkede bugün itibarıyla 113 milyon 516 bin 503 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 520 bin 634 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,1'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 21 milyon 544 bin 385 hatırlatıcı doz uygulandı.