Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Devlet Başkanı Şi `savaş kazanabilecek seçkin ordu yaratma` çağrısı yaptı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, harp koşullarının değişen ileri teknolojiye dayalı bir şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi. Şi, askeri eğitimle "savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratma" çağrısında bulundu.
Şinhua ajansının haberine göre, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Şi, yeni yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusuna verdiği ilk yazılı emirde, ulusal güvenliğin ve harp koşullarının değişen manzarasının etkin şekilde kavranmasının önemine dikkati çekti.
Silahlı kuvvetlerin, teknolojinin, savaş sahasının ve rakiplerin evrimini yakından izlemesi gerektiğini kaydeden Şi, savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratılması için eğitim ile operasyon pratiğinin daha iyi birleştirilmesi, teknoloji kullanımının arttırılması gerektiğini vurguladı.
Şi, ordudaki tüm subay ve askerlerin emir komuta ve harp yeteneklerini geliştirecek, uygulamayı mükemmelleştirecek iyi tasarlanmış eğitimlerden geçmeleri gerektiğini söyledi.
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