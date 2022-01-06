Dünya genelindeki yıldırımları takip eden çevre izleme şirketi Vaisala’nın raporunda, 2021’de 80 derece enleminin kuzeyinde 7 bin 278 yıldırım düşmesi olayının meydana geldiği bilgisi verildi.

Raporda, bu sayının önceki 9 yılın toplamının neredeyse iki katı olduğunun altı çizildi.

Vaisala'da meteorolog ve yıldırım uygulamaları yöneticisi Chris Vagasky, CNN’e yaptığı açıklamada, arktik bölgelerde yıldırım olaylarının çok nadir görüldüğünü kaydederek, bu artışı iklim krizinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

"İklim kutup bölgesinde dünyanın geri kalanından daha hızlı değişiyor"

Yıldırım düşmesinin, nispeten sıcak ve nemli hava gerektiren, dengesiz bir atmosferle ilişkili enerjik fırtınalarda meydana geldiğine dikkati çeken Vagasky, yıldırımların ağırlıklı olarak kutupsal bölgedeki sıcaklıkların arttığını gösterdiğine vurgu yaptı.

Vagasky, “İklimin, kutup bölgesi açısından dünyanın geri kalanından daha hızlı değiştiğini biliyoruz. Bütün kıtalardan gelen sıcak ve nemli hava şimdi Arktik Okyanusu üzerine çıkıyor ve burada kalıyor, böylece fırtınalar oluşuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de geçen yıl yıldırımlar 24 milyon arttı

Vaisala raporunda, 2021’de ABD genelinde yıldırım düşmesinde artış görüldüğüne de dikkat çekildi.

2020’de ülke çapında 170 milyon civarında yıldırım düşmesi tespit edildiği belirtilen raporda, bu rakamın 2021’de 24 milyon artarak 194 milyon olduğuna işaret edildi.

En fazla yıldırım Teksas'a düştü

Raporda, geniş alanı, sıcak ve fırtınaya açık konumu nedeniyle geçen yıl en fazla yıldırımın Teksas’a düştüğü, en fazla yıldırım yoğunluğunun ölçüm birimi başına 223 yıldırım olayıyla Florida eyaletinde görüldüğü ve onu Louisiana’nın izlediği ifade edildi.

Vaisala şirketi, yaklaşık 40 yıldır ABD'de ve 2012'den beri dünya genelinde yıldırım düşmesi kayıtlarını tutuyor ve her yıl dünyada iki milyardan fazla yıldırım olayını tespit ediyor.