Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2026 23:55

İtalya'da Sumud aktivistlerine kötü muamele soruşturmasında, suçlamalara "işkence" de eklendi

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine başlattığı soruşturmada, aktivistlere "işkence yapıldığı" suçlamasının da dosyaya eklendiği duyuruldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen yıl eylül-ekimde Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla onlarca teknenin katıldığı Küresel Sumud Filosu'ndaki 36 İtalyan aktivistin şikayetleri üzerine Ekim 2025'te başlatılan soruşturmada suçlamaların kapsamı genişletildi.

İtalyan savcılar, halihazırda "kimliği belirsiz kişiler" hakkında yürüttüğü soruşturma dosyasına, İtalyan vatandaşlarına, İsrail'de gözaltında tutuldukları sürede işkence yapıldığı tezi dolayısıyla işkence suçlamasını da ekledi.

Bu ağır suç tipi 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Savcılık, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, yağma ve batma tehlikesi yaratacak şekilde mala zarar verme suçlamalarında bulunmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun geçen yılki seferinde teknede yer alan Demokratik Parti milletvekili Arturo Scotto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının Ketziot Hapishanesi'nde bize uyguladığı muameleyi, hukuk devleti anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamaları ayrıntılı biçimde anlattık. Gerçeğin ve adaletin aranmasının sürmesi son derece önemli bir gelişmedir." dedi.

Aynı misyona katılan İtalyanlardan Antonio La Piccirella da savcılığa verdiği ifadesinde, İsrail makamlarının, kendilerine işkence eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 1 Ekim 2025'te Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

ETİKETLER
İtalya İsrail
Sıradaki Haber
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen iznin yenilenmeyeceğini bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
23:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen iznin yenilenmeyeceğini bildirdi
23:44
Katil İsrail'in Gazze'ye son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti
23:53
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
23:41
İsrail ile Lübnan Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldı
22:21
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
FOTO FOKUS
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ