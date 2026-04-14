İtalya'da Sumud aktivistlerine kötü muamele soruşturmasında, suçlamalara "işkence" de eklendi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen yıl eylül-ekimde Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla onlarca teknenin katıldığı Küresel Sumud Filosu'ndaki 36 İtalyan aktivistin şikayetleri üzerine Ekim 2025'te başlatılan soruşturmada suçlamaların kapsamı genişletildi.

İtalyan savcılar, halihazırda "kimliği belirsiz kişiler" hakkında yürüttüğü soruşturma dosyasına, İtalyan vatandaşlarına, İsrail'de gözaltında tutuldukları sürede işkence yapıldığı tezi dolayısıyla işkence suçlamasını da ekledi.

Bu ağır suç tipi 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Savcılık, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, yağma ve batma tehlikesi yaratacak şekilde mala zarar verme suçlamalarında bulunmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun geçen yılki seferinde teknede yer alan Demokratik Parti milletvekili Arturo Scotto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının Ketziot Hapishanesi'nde bize uyguladığı muameleyi, hukuk devleti anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamaları ayrıntılı biçimde anlattık. Gerçeğin ve adaletin aranmasının sürmesi son derece önemli bir gelişmedir." dedi.

Aynı misyona katılan İtalyanlardan Antonio La Piccirella da savcılığa verdiği ifadesinde, İsrail makamlarının, kendilerine işkence eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 1 Ekim 2025'te Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.