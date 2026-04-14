Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2026 22:48

İsrail ile Lübnan Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da gerçekleştirilen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmenin ardından tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı.

İsrail ile Lübnan Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldı
[Fotograf: AP]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin ara buluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmenin "çok verimli" geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiği vurgulandı.

Lübnan'dan "toprak bütünlüğü" vurgusu

Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla, "Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı." şeklindeki ifadesi açıklamada yer aldı.

ABD ile İsrail'in Hizbullah konusundaki beklentilerinin net bir şekilde ortaya konduğu belirtilen açıklamada, "ABD, görüşmelerin 2024 anlaşmasının kapsamını aşarak kapsamlı bir barış anlaşmasına varabileceğini umduğunu belirtti. ABD, Hizbullah'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı konusunda İsrail'e desteğini de ifade etti." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca bundan sonraki görüşmelerin de ABD'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşasına yönelik olası yardımlarla ilgili konuların da ele alınacağı belirtildi.

İsrail'in görüşmedeki yaklaşımına ilişkin ise "İsrail Devleti, Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve tüm terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik desteğini dile getirmiş ve iki ülke halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan Hükümeti ile iş birliği yapma kararlılığını ifade etmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.

Görüşmeden önce kısa bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini, ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var." değerlendirmesini yapmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
FOTO FOKUS
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ