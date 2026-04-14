Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2026 23:42

Katil İsrail'in Gazze'ye son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını İHA ile bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetti.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 10'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail ile Lübnan Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
23:57
İtalya'da Sumud aktivistlerine kötü muamele soruşturmasında, suçlamalara "işkence" de eklendi
23:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen iznin yenilenmeyeceğini bildirdi
23:53
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
23:41
İsrail ile Lübnan Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldı
22:21
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
FOTO FOKUS
Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ