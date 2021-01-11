Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 532 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e ulaştı.

Ülkede aktif hasta sayısı 575 bin 979'a geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 642 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 448 artarak 79 bin 203'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 35 artışla 1 milyon 633 bin 839 oldu.

Ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 654 bin 362'ye ulaştı.