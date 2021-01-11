Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 448 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 448 artarak 79 bin 203 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 532 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e ulaştı.
Ülkede aktif hasta sayısı 575 bin 979'a geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 642 oldu.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 448 artarak 79 bin 203'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 35 artışla 1 milyon 633 bin 839 oldu.
Ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 654 bin 362'ye ulaştı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
Son Haberler
- 19:59
- 19:47
- 19:43
- 20:05
- 19:32
Sıradaki Haber
Özbekistan’daki üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz