Özbekistan’da, son dönemde salgın vakalarının belirgin ölçüde azalması üzerine Eğitim Bakanlığı kararıyla ülkedeki tüm üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitim uygulaması başladı.

Bakanlık kararına göre, ülkedeki ilköğretim okulları ve liselerde ise dersler öğrenci velilerinin isteğine bağlı olarak yüz yüze veya uzaktan yapılmaya devam edecek.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının 39 artarak 77 bin 611’e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 53 artarak 76 bin 67’ye ulaştı.

COVID-19 tespit edilen 927 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar salgın nedeniyle 617 kişi hayatını kaybetti.