Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 277 bin 86 testte 20 bin 159 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 376 bin 376'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 571 bin 672'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 448'e yükseldi.

Toplam 104 bin 942 hasta hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin sayısı 300 artarak 104 bin 942'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 526 artışla 2 milyon 699 bin 762'ye ulaştı.

7 milyondan fazla kişi aşılandı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 763 bin 684 oldu.

Aşılananların 2 milyon 467 bin 351'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.