Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar (AAPI) adlı sivil toplum örgütü, ülkenin batı bölgesindeki San Francisco'dan doğu yakasındaki Pittsburgh’a kadar onlarca şehirde gösteriler düzenledi.

Ellerinde "Biz buraya aitiz", "Asyalılar değil ırkçılık virüstür", "Asyalılara karşı nefrete son" yazılı dövizler taşıyan yüzlerce protestocu, yetkilileri ırkçı saldırılara karşı önlem almaları için göreve çağırdı.

AAPI tarafından 19 Mart'ta açıklanan raporda, koronavirüs salgınından dolayı bir yılda Asya kökenlilere karşı 3 bin 800 ayrımcı tutum ve ırkçı saldırı gerçekleştiğine, bunların yüzde 68'inin kadınlara, yüzde 29'unun erkeklere yöneltildiğine yer verilmişti.

Atlanta’daki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti

Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6’sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

ABD’de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta’daki olay, salgın nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.