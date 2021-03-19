Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzyıllardır yaşanan insanlık ayıbı ırkçılık beyazlar dışında herkesi hedefe oturtabiliyor.

Amerikalı ırkçılar bu kez Asya kökenlilerin huzurunu kaçırıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Asyalılar’a yönelik ırkçı saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Bu saldırıların son örneği Atlanta kentinde yaşandı.

3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı Asya kökenli, 8 kişinin öldürülmesi ülkede gerilimi arttırdı.

"Arkadaşım sırf Asya kökenli olduğu için tacize uğradı"

Başkentte yaşayan Asya kökenliler endişelerini TRT mikrofonuna anlattılar.

"Durum gerçekten endişe verici. Birkaç gün önce bir arkadaşım sırf Asya kökenli olduğu için otobüste sözlü tacize uğradı. Oldukça üzgündü. Açıkçası bir gün aynı durumla karşılaşmaktan korkuyorum."

Bir diğer Asya kökenli ABD vatandaşı ise “Şiddet olayları New York ve Kaliforniya’da oldukça arttı. Atlanta’daki olay araştırılıyor gerçekten nefret suçu ise bu büyük bir cinayet. Yönetim neden uyuyor anlamıyorum." dedi.

New York Polis Teşkilatı, saldırıların önüne geçmek için özel bir birim kurdu. Benzer bir çalışma, San Fransisco'da da uygulamaya konuldu.

Tepkilerin ardından ABD Başkanı Joe Biden da harekete geçti.

Saldırıdan iki gün sonra ülkede bayrakların yarıya indirilmesi talimatı veren Biden, cinayetin işlendiği eyalete giderek Asyalı Sivil toplum örgütleriyle görüşecek.