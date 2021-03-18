Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.
Ayrıca, diplomatik kaynaklar, Zarif'in ziyaretini İstanbul'a gerçekleştireceğini söyledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran
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