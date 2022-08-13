İtalya'nın Torino kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz araç test için yola çıktı.

5 metre boyunda, 2 metre genişliğindeki otonom araç 14 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. 9 saate kadar çalışıyor.

Fransız bir firma tarafından üretilen araç, şehir trafiğinde kullanılabiliyor.

Yolu, sensör ve GPS ile buluyor

Sensörleri ve uydu tabanlı navigasyon sistemi sayesinde engelleri, diğer araçları ve yayaları algılayabiliyor.

Araç, ekim ayına kadar yolcusuz test edilecek.

2 kilometrelik hatta yolcu taşıyacak

Denemelerin ardından Torino'nun hastane bölgesindeki iki kilometrelik rotada yolcu taşıyacak.

Araçta her zaman bir görevli bulunacak ve gerekirse araca yön verecek.