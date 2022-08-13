Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da otonom araç test sürüşüne çıktı
Otonom araç teknolojisi gelişiyor. İtalya'da 14 yolcu taşıma kapasiteli sürücüsüz araç, test sürüşlerine başladı. Torino kentindeki testler başarılı olursa, araç 2 kilometrelik hat üzerinde yolcu taşıyacak.
İtalya'nın Torino kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz araç test için yola çıktı.
5 metre boyunda, 2 metre genişliğindeki otonom araç 14 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. 9 saate kadar çalışıyor.
Fransız bir firma tarafından üretilen araç, şehir trafiğinde kullanılabiliyor.
Yolu, sensör ve GPS ile buluyor
Sensörleri ve uydu tabanlı navigasyon sistemi sayesinde engelleri, diğer araçları ve yayaları algılayabiliyor.
Araç, ekim ayına kadar yolcusuz test edilecek.
2 kilometrelik hatta yolcu taşıyacak
Denemelerin ardından Torino'nun hastane bölgesindeki iki kilometrelik rotada yolcu taşıyacak.
Araçta her zaman bir görevli bulunacak ve gerekirse araca yön verecek.
Binmek isteyenler mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapacak.
Etiketler: İtalya
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