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Dünya
AA 26.09.2024 21:55

İtalya'da göçmenleri alıkoymaktan yargılanan Başbakan Yardımcısı beraat etmeyi umuyor

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir sivil toplum kuruluşunun gemisini karaya yanaştırmadığı için 6 yıl hapis cezası istendiği davadan beraat etmeyi umduğunu söyledi.

İtalya'da göçmenleri alıkoymaktan yargılanan Başbakan Yardımcısı beraat etmeyi umuyor
[Fotograf: Reuters]

Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği’nde bir basın toplantısı düzenledi.

2019'da İçişleri Bakanı olduğu zaman İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı davada kısa süre önce hakkında 6 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin Salvini, "Olası bir mahkûmiyet benim için sorun ya da endişe olmaz, İtalya için, hukukun üstünlüğü açısından, yasa dışı göçle mücadele açısından, uluslararası düzeyde büyük bir sorun olur. Tehlikeli bir emsal. Adaletin sağduyulu ve sakin bir şekilde ifade edileceğine inanıyorum" dedi.

Salvini, kendisi hakkındaki bu yargı sürecinin siyasi bir süreç olduğunu ifade ederek, "Beraat çıkacağını umuyorum ama ceza ne olursa olsun görevde kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanabileceklerine dair açıklamasının hatırlatılması üzerine Salvini, "Sadece benim değil, İtalyan hükümetinin de Rusya topraklarında silah kullanılmasına hayır diyerek saldırıya uğrayan Ukrayna halkının savunulmasını destekleyen tutumunu yineleyebilirim" ifadesini kullandı.

Salvini ayrıca İtalyan bankası Unicredit'in genel merkezinin yurt dışına taşınmasını istemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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