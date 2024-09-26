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Dünya
AA 26.09.2024 21:54

Norveç'ten Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarıyla bağlantılı bir kişi için uluslararası arama kararı

Norveç, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının dağıtılmasında rol oynadığı iddia edilen bir kişi için uluslararası arama kararı yayımladı.

Norveç'ten Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarıyla bağlantılı bir kişi için uluslararası arama kararı

Norveç Ulusal Ceza Soruşturma Servisi'nden Aste Dahle Sundet, Associated Press (AP) haber ajansına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sundet, Lübnan'da binlerce çağrı cihazının nasıl patlatıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Norveç merkezli bir şirketin çalışanı hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını kaydetti.

Arama emri çıkarılan kişinin ismi ve uyruğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Norveç haber ajansı NTB, söz konusu kişinin Norveç'e farklı bir ülkeden 12 yıl önce gelen 39 yaşında bir erkek olduğunu ve şimdi Norveç pasaportu taşıdığını kaydetti.

NTB'ye göre aranan kişinin, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını tedarik ettiği düşünülen Bulgar bir şirketin kurucularından biri olduğu tahmin ediliyor.

Kendisinden geçen haftadan bu yana haber alınamayan kişinin ABD'ye kaçtığı düşünülüyor.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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