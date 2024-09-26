Danimarka'da Filistin destekçisi göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı

Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Filistin destekçisi protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla başkent Kopenhag'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürttü.

Polis memuru Espen Godiken, DR'ye verdiği demeçte, göstericilerin binanın duvarlarına kırmızı boyayla "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" yazdığını bildirdi.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını belirten Godiken, kolluk kuvvetlerinin olay yerini ve olay anına ilişkin video kayıtlarını incelemeyi sürdürdüğünü aktardı.