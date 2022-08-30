Metrelerce uzayan kuyruk, gıda yardımı alabilmek için bekleyen yüzlerce insan. Görüntüler İtalya'dan.

Ülkenin en önemli kültür ve finans merkezlerinden biri olan Milano'da çekilen bu görüntüler, İtalya'daki gıda krizinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Tedarik zincirindeki bozulma, koronavirüs salgını ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşının etkileri İtalyan halkını da zora soktu.

Enerji fiyatlarının artması, ülkede tırmanan işsizlik sebebiyle geçim sıkıntısı çeken İtalyanların sayısı her geçen gün artıyor.

Son dönemde sivil toplum kuruluşları ve devletten gıda yardımı alan kişi sayısında artış gözlemleniyor.

Bazı bölgelerde gıda yardımına ulaşabilmek için insanların saatlerce beklemesi gerekiyor.