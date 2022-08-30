Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da gıda krizi büyüyor
[Fotograf: TRT Haber]
İtalya'da gıda krizi büyüyor. Enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışlarla ekonomik olarak zor zamanlar geçiren ülkede, geçim sıkıntısı çekenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ülkenin en büyük şehirlerinden Milano'da halk gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Metrelerce uzayan kuyruk, gıda yardımı alabilmek için bekleyen yüzlerce insan. Görüntüler İtalya'dan.
Ülkenin en önemli kültür ve finans merkezlerinden biri olan Milano'da çekilen bu görüntüler, İtalya'daki gıda krizinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Tedarik zincirindeki bozulma, koronavirüs salgını ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşının etkileri İtalyan halkını da zora soktu.
Enerji fiyatlarının artması, ülkede tırmanan işsizlik sebebiyle geçim sıkıntısı çeken İtalyanların sayısı her geçen gün artıyor.
Son dönemde sivil toplum kuruluşları ve devletten gıda yardımı alan kişi sayısında artış gözlemleniyor.
Bazı bölgelerde gıda yardımına ulaşabilmek için insanların saatlerce beklemesi gerekiyor.
Etiketler: İtalya
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