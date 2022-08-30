Sırbistan Enerji ve Madencilik Bakanlığı, hazırladığı tedbir paketini tüm kamu kurumları ile paylaştı.

Şimdilik tavsiye niteliği taşıyan paket sayesinde elektrik tüketiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında azaltılması hedefleniyor.

Plan dahilinde kamusal alanlarda, cadde, sokak ve dekoratif süslemelerdeki aydınlatmaların azaltılması, bina yalıtımlarının iyileştirilmesi, güneş paneli ve led ampül kullanımının yaygınlaştırılması öneriliyor.

Vatandaşa ek indirim gündemde

Muhtemel bir enerji krizinin etkilerini hafifletmek için vatandaşların da elektriği tasarruflu kullanması isteniyor.

Bakanlık, vatandaşları tasarrufa teşvik etmek amacıyla yeni bir teklif üzerinde çalışıyor. Buna göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla elektrik tüketiminde düşüş kaydeden hanelere ek indirim uygulanması teklif ediliyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de kış aylarında yaşanması muhtemel bir enerji sıkıntısına dikkat çekti.

Ülkesinin ithal ettiği elektriğin 1 megawatt saati için 530 euro ödediğini, ancak bunu iç pazara 41 euro’dan sattığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bunun idare edilebilecek bir durum olmadığını kaydetti.

“Sonbahar zor geçecek ama bu kış en zoru olacak” diyen Vuçiç; elektrik tasarrufu konusunda tüm devlet kurumlarının üzerine düşeni yapacağını belirtti.