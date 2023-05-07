İtalya'da demir yollarındaki arıza nedeniyle tren seferleri aksadı

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, başkent Roma'daki Tiburtina ile Settebagni istasyonlarındaki elektrik hattının arızalanması sonucunda yüksek hızlı tren seferleri, şehirlerarası tren seferleri ve banliyö hatlarında sıkıntılar yaşandı.

Gün içinde bazı tren seferlerinde 300 dakikayı aşan gecikmeler kaydedilirken bazı tren seferleri de iptal edildi.

Söz konusu elektrik arızasının giderilmesi için teknik servisin devrede olduğu akşam saatlerinde seferler yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

"Ulaşımda kara cumartesi"

Muhalefetteki Yeşil İttifak'tan Angelo Bonelli, söz konusu tren seferlerindeki arıza ve yol açtığı gecikmelerin "kabul edilmez derecede sık yaşandığını" ifade ederek Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini hakkında demir yollarındaki bakım eksikliği sorununa dair soru önergesi vereceklerini açıkladı.

Bakan Salvini ise yazılı açıklamasında, "Demir yolu trafiği için çok zor bir gün. Elektrik hattındaki bir arıza saatlerce süren gecikmelere ve dolayısıyla ciddi rahatsızlıklara yol açtı. Geçen yıllarda yatırım olmaması sebebiyle altyapıdaki kırılganlığın bedelini ödüyoruz." ifadesini kullandı.

İtalyan basını, "Ulaşımda kara cumartesi" başlıklarıyla tren seferlerindeki sorunu duyurdu.

İtalya'da kısa süre önce de 20 Nisan'da Floransa yakınlarında bir yük treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu ülke genelinde özellikle kuzey-güney yönlü tren seferlerinde uzun süreli gecikmeler ve aksaklıklar yaşanmıştı.