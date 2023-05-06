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Dünya
AA 06.05.2023 23:37

AB, İran'ın ayrılıkçı Nidal Hareketinin liderini idam etmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), İran'ın ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab'ı idam etmesini kınadı.

AB, İran'ın ayrılıkçı Nidal Hareketinin liderini idam etmesini kınadı
[Fotograf: AA]

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklama "AB, İran'ın İsveç-İran uyruklu Habib Cab'ın infaz etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor ve her koşulda idam cezasının uygulanmasına karşı güçlü muhalefetini bir kez daha hatırlatıyor." denildi.

Açıklamada AB'nin İran'ı idam cezasının kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İran'da keyfi olarak gözaltına alınan AB ve AB-İran çifte vatandaşlarının artan sayısı, AB vatandaşlarının konsolosluk erişimine getirilen kısıtlamalar, konsolosluk korumasının ve adil yargılanma hakkının reddi, uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Nidal Hareketi

İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri’l-Ahvaz, (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

Nidal Hareketi'nin, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak Savaşı'nı anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edilmişti. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Örgüt lideri Habib Ferecullah Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmış, hakkında açılan davada idama mahkum edilmişti.

Cab'ın cezası sabah saatlerinde infaz edilmişti.

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