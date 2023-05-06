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Dünya
AA 06.05.2023 23:30

İran ile Özbekistan iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakatların uygulanması konularını görüştü.

İran ile Özbekistan iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını görüştü
[Fotograf: Reuters]

Hükümetin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Reisi ile resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan İsmailov bir araya geldi.

İran ile Özbekistan arasında 18 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Reisi, bunların uygulanmasına hız verilmesinin ilişkilerin seviyesini büyük ölçüde artıracağını ifade etti.

Reisi, “İran ve Özbekistan parlamentoları arasında gerçekleşecek tecrübe paylaşımı, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde etkili ve olumlu bir adım olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Özbekistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde geçen yıl ilerleme kaydedildiğine işaret eden Reisi, mevcut kapasiteler göz önüne alındığında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ise iki ülke parlamentolarının hükümetler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde etkin rol oynaması gerektiğini belirterek, Özbekistan Meclisi’nin iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulamak için tüm olanaklarını kullanacağını söyledi.

Kalibaf ile İsmailov görüşmesi

Diğer yandan İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İsmailov, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüştü.

İkili, İran ile Özbekistan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik konuları ele aldı.

Kalibaf, Tahran’ın Özbekistan ile ekonomik, ticaret, ulaştırma, kültür, turizm, bilişim ve iletişim alanlarındaki ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İran ve Özbekistan’ın ulaşım potansiyeline değinen Kalibaf, iki ülkenin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının geliştirilmesinde yapıcı rol oynayabileceğini ifade etti.

İsmailov da Tahran-Taşkent ilişkilerinin geliştirilmesinde ulaşım konusunun her iki tarafın da önceliği olduğunu belirtti.

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