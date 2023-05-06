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Dünya
AA 06.05.2023 21:26

Gana'da Lassa ateşi salgını sona erdi

Gana'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını sona erdi.

Gana'da Lassa ateşi salgını sona erdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, başkent Akra'da martta ortaya çıkan Lassa ateşi salgınının sona erdiğini belirtti.

Kuma-Aboagye, salgın nedeniyle tedavi altına alınan kişilerin iyileşip taburcu edildiğini ifade etti.

Ülkede olası hastalık yayılımını önlemek için özellikle farelerden uzak durulması uyarısında bulunan Kuma-Aboagye, "Lassa ateşi veya başka bir bulaşıcı hastalığı olduğundan şüphelenilen kişilerle doğrudan ve dolaylı temastan kaçınmalıyız ve enfeksiyonlara yakalanmamak için düzenli olarak ellerimizi yıkamalıyız." dedi.

GHS, martta ülkede 26 Lassa ateşi vakası görüldüğünü duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre, bir salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Lassa Ateşi nedir?

Kanamalı hastalığa neden olan Lassa virüsü, Ebola ve Marburg virüsleriyle aynı aileden gelse de bu iki virüse göre daha hafif geçiyor.

Batı Afrika'da görülen Lassa virüsü, kemirgen idrarı veya dışkısı, kontamine gıda veya ev eşyası ile temas yoluyla insanlara bulaşıyor.

Virüs, insanlar arasında da enfekte kişinin kanı, idrarı, dışkısı ya da vücut salgılarıyla yayılıyor.

Virüse yakalananlarda ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilere rastlanıyor. Şiddetli vakalarda ise diş etleri, gözler veya burunda kanama görülebiliyor.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine ilk kez 1969'da Nijerya'nın Lassa kentinde rastlanmıştı.

Nijerya'da sık sık Lassa ateşi salgını yaşanıyor.

Hastalık, şubatta İngiltere'de bir kişinin ölümüne neden olmuştu.

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