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Dünya
TRT Haber 06.05.2023 20:40

Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği

Bahar bayramı Hıdırellez, Kuzey Makedonya'da 30'uncu Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'yle kutlandı. Şenlikte halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve yağlı güreş müsabakaları ilgiyle izlendi.

Halk oyunları ekipleri hünerlerini sergiledi, yağlı güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Kuzey Makedonya'da 30'uncu kez düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Türk köyü Çalıklı'da düzenlendi.

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın temsili listesinde yer alan şenliğe, yöre halkının ilgisi de hayli yoğundu.

Şenlikte, yerel halk oyunları ekibinin yanısıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Kosova halk oyunları ekipleri de yer aldı.

Şenlik bünyesinde geleneksel yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.

Haber: Esra Hasipi 

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Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği
Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği
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