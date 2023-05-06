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Dünya
AA 06.05.2023 19:50

Fransa'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemleri sürüyor

Fransa'da başkent Paris ve 5 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.

Fransa'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemleri sürüyor
[Fotograf: AA]

Fransa'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy verme işlemleri sürüyor.

Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordo kentlerinde Türkiye'deki 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

Türk seçmenler ülkenin farklı kentlerinden Paris'e oy vermeye geliyor

Paris'teki seçim merkezinde Ile-de-France bölgesinin yanı sıra Orleans, Reims, Tours, Dreux ve Dijon gibi kentlerden gelen Türk seçmenler oy kullanıyor.

Vatandaşların çok fazla beklemeden hızlı şekilde oy verebilmesi adına bu yıl ek önlemler alındı.

Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?
Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?

Hafta içi 10 olan sandık sayısı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 15'e çıkıyor. Böylelikle Paris seçim merkezinde hafta sonu aynı anda 40 kişi oy kullanabiliyor.

Fransa'da resmi tatil olan 8 Mayıs'ta da vatandaşlar Paris'te 15 sandıkta oy verebilecek.

Polisin aldığı önlemler kapsamında, konsolosluğunun bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapalı. Konsolosluğun çevresinde sabit polislerin yanı sıra devreye gezen polisler de bulunuyor.

Türk nüfusunun kalabalık olduğu Strazburg'da da oy işlemleri sürüyor

Yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Strazburg'da seçmenler oy vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Fransız yerel makamlarınca alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Strazburg Başkonsolosluğunun çevresindeki bazı bölgeler 6-9 Mayıs tarihlerinde trafiğe ve araç parkına kapatıldı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için söz konusu uygulamada esneklik sağlanabilecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

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