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Dünya
AA 06.05.2023 18:30

Hindistan'da şiddet olayları: 54 kişi öldü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde son günlerde yaşanan şiddet olaylarında 54 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddet olayları: 54 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Hint medyasındaki haberlere göre, Manipur nüfusunun yarısında fazlasını oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösteriler, 3 Mayıs'tan bu yana şiddetini artırdı.

3 Mayıs'ta askere "vur emrinin" verildiği Manipur'daki şiddet olaylarında 54 kişi öldü, 13 bin kişi eyaletten tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü.

Olayları kontrol altına almak için yaklaşık 10 bin asker ile milis Manipur'a sevk edildi.

Adalet Bakanı Kiren Rijiju, şiddet olaylarının oldukça üzücü olduğunu ve hükümetin gerekli önlemleri aldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Amit Shah da Manipur'daki durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyaletin yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenliyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

Tüm Kabile Öğrencileri Birliği Manipur'un (ATSUM), eyalete bağlı Churachandpur ilçesinde 3 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşün ardından başkent Imphal ile Churachandpur ve Kangpokpi bölgeleri ertesi gün şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Fotoğraf: AFP

Olayların ardından 7 ilçede 5 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve internete erişimin geçici olarak kapatılmıştı.

Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle 7 bin 500 kişi, ordu ve hükümete ait tesislere sığınmıştı.

Eyalet Başbakanı Biren Singh, istenmeyen olaylar yaşandığını ve bazı mülklere zarar verildiğini açıklamıştı. Singh, hukuk düzenini korumak için gerekli tüm adımların atıldığına işaret ederek halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için merkezi hükümetten de asker takviyesi talep edildiğini belirtmişti.

Manipur eyalet yönetiminden 4 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, bölgede şiddet eylemlerinin önüne geçmek için yapılan uyarıların etkisiz kaldığına işaret ederek "olağanüstü" durumlarda askere vur emri verildiği kaydedilmişti.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisinde yer alan topluluklara, siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

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